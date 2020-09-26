Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran ve kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.

Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

Samatta'nın idolü Galatasaray'ın eski yıldızı

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü olacak olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı.