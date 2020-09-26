SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'ya dair gönülleri mest eden detaylar ortaya çıktı. Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan oyuncu ülkesinde bir kahraman gibi görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni transferi resmi açıklamaların ardından sarı lacivertlilerle ilk idmanına çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi resmi açıklamaların ardından sarı lacivertlilerle ilk idmanına çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Tanzanya'da çok zor şartlarda futbolcu olmayı başaran ve kariyerinde Premier Lig'de oynama seviyesine yükselen golcü futbolcu, kurduğu dernek sayesinde yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor.

Yardımları sayesinde Tanzanya'da birçok okulun ve sağlık kuruluşunun yardımında katkısı bulunan oyuncu zor durumdaki birçok çocuğa burs sağlayarak okumasını ve tedavi görmesini sağlıyor.

Samatta'nın kendine ait olan bir yardım derneği bulunuyor.
Samatta'nın kendine ait olan bir yardım derneği bulunuyor.

Samatta'nın idolü Galatasaray'ın eski yıldızı

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü olacak olan Samatta, Aston Villa'ya transfer olduğu süreçte The Guardian'a verdiği röportajda Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba gibi oynamak istediğini ve ona özendiğini açıklamıştı.

  • "Her zaman Didier Drogba'yı taklit etmeye, onun gibi oynamaya çalıştım. Maçlardan önce her zaman en iyi forvetlerin videolarını izlerdim. Bu genelde Didier Drogba olurdu"

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sumudica çılgına döndü: Her şeyi mahvettiniz
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.