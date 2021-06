Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil Meksika'dan kulüp satın aldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, dünyaca ünlü spor, magazin ve sinema kişiliklerinin bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.

Satın alma işlemini Twitter hesabından duyuran Özil, "Necaxa'nın sahiplik grubunun bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı olmakla birlikte, türünün tek örneği olarak sunduğumuz NFT için daha heyecanlıyım. Benimle takımın bir parçasına sahip olabilirsin" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil için önceki günlerde de MLS'ten bir kulüple ortaklık girişimi yapacağı iddia edilmişti.