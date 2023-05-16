Fenerbahçe'ye Osayi'den kötü haber

Osayi bu sezon 36 maçta 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi-Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçını kaçıracağı belirtildi.