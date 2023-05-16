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Spor

Fenerbahçe'ye Osayi'den kötü haber

Fenerbahçe, başarılı futbolcu Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
13:32 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Osayi bu sezon 36 maçta 1 asist yaptı.

Osayi bu sezon 36 maçta 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi-Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Osayi-Samuel'in Trabzonspor maçını kaçıracağı belirtildi.






#Fenerbahçe
#Osayi
#SüperLig
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