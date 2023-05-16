Fenerbahçe'ye Osayi'den kötü haber

Yeni sezona forvet hattını takviye ederek girmek isteyen Fenerbahçe için yeni bir isim gündemde. İskoç basını, Rangers forması giyen Alfredo Morelos’un sarı-lacivertli takımın listesinde yer aldığını duyurdu. Morelos, bu sezon 44 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.