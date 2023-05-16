Forvet için son aday Morelos

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını son düdüğe kadar kovalamayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Sarı-lacivertli takımın kadrosunu takviye etmek için öncelik verdiği bölgeler arasında ise forvet hattı geliyor.





Golcü arayışlarında alternatifli bir listesi bulunan Fenerbahçe için İskoçya basınından bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe’nin hedefi, Rangers’ın golcüsü Alfredo Morelos oldu. Kolombiyalı golcüyle birçok takımın ilgilendiği en güçlü adayın ise İngiliz ekibi Everton olduğu iddia edildi. Ancak Premier Lig’de küme hattının 1 puan üstünde bulunan Everton’un küme düşmesi durumunda transfer şansının zora girebileceği belirtildi.





2017 yılından beri Rangers forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 44 maçta 12 kez ağları havalandırdı.





Liste kabarık





Fenerbahçe’de listede yer alan diğer isimler ise Bertuğ Özgür Yıldırım ile Moussa Dembele olarak öne çıkıyor.





Antalyaspor’da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Hatayspor’da bulunan 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ için temaslara başlanması bekleniyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Bertuğ 6 gol atarken, 1 de asist yaptı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcu ile yerli oyuncu kontenjanında da rahat hareket etmek istiyor.





Fransız ekibi Lyon’da forma giyen Moussa Dembele’nin ise sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 26 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon 28 maça çıkarken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.





Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimlerden Michy Batshuayi’nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Enner Valencia için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



















