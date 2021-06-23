Fenerbahçe'ye sürpriz başkan adayı: Yarın resmen açıklayacak

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Engin Verel, yarın saat 15.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını duyuracak.

25-26 Haziran'da düzenlenecek seçimli genel kurulda daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını açıklamıştı.

Engin Verel'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Verel paylaşımında, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.