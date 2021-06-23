Spor Fenerbahçeye sürpriz başkan adayı Yarın resmen açıklayacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'ye sürpriz başkan adayı: Yarın resmen açıklayacak

Fenerbahçe bu hafta sonunda seçime gidiyor. Sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un yanı sıra sürpriz bir aday daha çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye sürpriz başkan adayı: Yarın resmen açıklayacak
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Engin Verel, son olarak futbol yorumculuğu yapıyordu.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Engin Verel, yarın saat 15.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını duyuracak.

25-26 Haziran'da düzenlenecek seçimli genel kurulda daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını açıklamıştı.

Engin Verel'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Verel paylaşımında, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Cevabı merak edilen soruya açıklama geldi.
Canlı yayında tabloyu açıkladı

Canlı yayında tabloyu açıkladı

​Koronavirüs tablosunda dikkat çeken detay.
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbulun Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

Fenerbahçe'ye <br>sürpriz aday

Fenerbahçe'ye
sürpriz aday

Sosyal medya hesabından açıkladı.
Falcao'nun dikkat <br>çeken görüntüsü

Falcao'nun dikkat
çeken görüntüsü

​Çekilen fotoğraf merak uyandırdı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.

PKK'dan kaçan beş terörist daha teslim oldu.

Delta alarmı

Delta alarmı

Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

İki yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

​YKS öncesi yeni koronavirüs genelgesi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.