Fenerbahçe Vedat Muriqi'i bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum bölgesini kuvvetlendirmek istiyor. Bonservisi elinde olan ve Almanya Bundesliga 2'de gol krallığı yaşayan Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi için de nabız yokluyor.
Fenerbahçe’nin gündemindeki Vedat Muriqi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi. Lazio kampın ardından Muriqi’i kadroda düşünmezse Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun transferi için devreye girecek.
- Attila 20 milyon euro
- Diğer yandan Attila Szalai için Atalanta Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro önerdi. Ancak sarı-lacivertliler, Macar stoperi 20 milyon eurodan aşağı bir bedele satmayı düşünmediği için teklifi kabul etmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Szalai'ye acayip bir ilgi var. Szalai için 20'nin altı konuşulmaz bile." pic.twitter.com/pfdAshW0TV
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Szalai'ye acayip bir ilgi var. Szalai için 20'nin altı konuşulmaz bile." pic.twitter.com/pfdAshW0TV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 22, 2021