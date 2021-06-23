Fenerbahçe Vedat Muriqi'i bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum bölgesini kuvvetlendirmek istiyor. Bonservisi elinde olan ve Almanya Bundesliga 2'de gol krallığı yaşayan Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi için de nabız yokluyor.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Vedat Muriqi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi. Lazio kampın ardından Muriqi’i kadroda düşünmezse Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun transferi için devreye girecek.

Attila 20 milyon euro

Diğer yandan Attila Szalai için Atalanta Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro önerdi. Ancak sarı-lacivertliler, Macar stoperi 20 milyon eurodan aşağı bir bedele satmayı düşünmediği için teklifi kabul etmedi.

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