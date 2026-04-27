Fenerbahçe'yi kalan maçlarda o çalıştıracak: Resmi açıklama geldi

Zeki Murat Göle kalan üç karşılaşmada takımın başında görev alacak.
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırırken, sezon sonuna kadar takımın başına Zeki Murat Göle getirildi.
Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından beklenen radikal kararlar geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle’nin yer alacağı belirtildi.
