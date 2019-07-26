SÜPER LİG

Ferdi Kadıoğlu isyan etti fotoğrafları kaldırdı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabında yer alan sarı-lacivertli formalı paylaşımlarını kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon başında 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon başında 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli oyuncu Ferdi Kadıoğlu dikkati çeken bir harekete imza attı.

Karşılaşmada oynatılmayan 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Instagram hesabındaki Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi.

Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

  • Hollanda’nın alt yaş gruplarında forma giyen ve A Takım’a seçilebilecek isimler arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştı.


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