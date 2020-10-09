Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farka gitti

Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 40. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı.

Hollanda namağlup lider

7. grupta yer alan Hollanda, 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol;

Ferdi Kadıoğlu milli takımında gol attı. pic.twitter.com/m8AruyacWP — Fenerbahçe GIFS (@GIFSFenerbahce) October 8, 2020