Fernando Sevilla’da

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’ya transfer oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’den 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a gelen 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga’nın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando için Galatasaray, Sevilla ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Fernando’da futbol yaşantısına La Liga’da devam etmek isterken İspanyol kulübü ile her konuda anlaştı. Galatasaray ile son 2 sezonda 58 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
TAKAS OLMAYACAK
Galatasaray ile Sevilla arasında bir süredir 3 oyuncu üzerinden devam eden transfer görüşmeleri, Endülüs merkezli spor gazetesi Estadio Deportivo’da manşetlere çıktı. Habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fernando Reges ve Roque Mesa transferlerini ayrı ayrı değerlendirme kararı aldı. Bir transferin gerçekleşmemesinin diğer transferi engellememesini isteyen Monchi’nin, takas formülüne de uzak durduğu belirtildi. Bu nedenle Fernando transferi bonservis bedeliyle tamamlanırken, Sevilla ekibi Mesa için de bonservis bedeli bekliyor. Sevilla’da forma giyen Ever Banega’da Galatasaray’ın transfer listesinde bulunuyor.
- Kritik kongre davası bugün
- Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması bugün gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart’ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran’da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için bugüne ertelenmişti. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.
- Valetine Ozornwafor Kayseri’ye kiralandı
- İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Valentine Ozornwafor’u kiraladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Bedir, Galatasaray’dan Nijeryalı stoper Ozornwafor ile Fenerbahçe’den Yaser Subaşı’yı 1 yıl kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı. Başkan Bedir, bu iki futbolcunun transferinin Deniz Türüç transferiyle alakası olmadığını da söyledi. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, geçen sezonu Belçika’nın Club Brugge takımında geçiren Fransız stoper Benoît Poulain ile anlaştı.
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