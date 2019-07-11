Fernando Sevilla’da

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’ya transfer oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’den 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a gelen 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga’nın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando için Galatasaray, Sevilla ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Fernando’da futbol yaşantısına La Liga’da devam etmek isterken İspanyol kulübü ile her konuda anlaştı. Galatasaray ile son 2 sezonda 58 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TAKAS OLMAYACAK

Galatasaray ile Sevilla arasında bir süredir 3 oyuncu üzerinden devam eden transfer görüşmeleri, Endülüs merkezli spor gazetesi Estadio Deportivo’da manşetlere çıktı. Habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fernando Reges ve Roque Mesa transferlerini ayrı ayrı değerlendirme kararı aldı. Bir transferin gerçekleşmemesinin diğer transferi engellememesini isteyen Monchi’nin, takas formülüne de uzak durduğu belirtildi. Bu nedenle Fernando transferi bonservis bedeliyle tamamlanırken, Sevilla ekibi Mesa için de bonservis bedeli bekliyor. Sevilla’da forma giyen Ever Banega’da Galatasaray’ın transfer listesinde bulunuyor.