Fethiye'de kazanan Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta mücadeleleri oynanırken; A Grubu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Galatasaray'ı ağırladı. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 1-2. Turnuvada üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, grubunda yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın üstün futboluyla oyunun kontrolünü elinde tutsa da hücumlarında kaleci Arda Akbulut'u geçmeyi başaramadı. 35. dakikada Kazımcan’ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut ceza sahası içinde Şahan’ın eline çarparken, hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Mauro İcardi şutunda kaleci Arda’yı geçemedi. VAR’da yapılan inceleme sonrasında penaltı atışı tekrar edilirken; Arda, bir kez daha İcardi’ye gol izni vermedi.