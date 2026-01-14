Fethiye'de kazanan Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray, Abdülkerim ve Barış Alper'in golleriyle mücadeleyi kazandı. Üst üste ikinci zaferini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunda liderliği geri aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta mücadeleleri oynanırken; A Grubu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Galatasaray'ı ağırladı. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi: 1-2. Turnuvada üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, grubunda yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın üstün futboluyla oyunun kontrolünü elinde tutsa da hücumlarında kaleci Arda Akbulut'u geçmeyi başaramadı. 35. dakikada Kazımcan’ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut ceza sahası içinde Şahan’ın eline çarparken, hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Mauro İcardi şutunda kaleci Arda’yı geçemedi. VAR’da yapılan inceleme sonrasında penaltı atışı tekrar edilirken; Arda, bir kez daha İcardi’ye gol izni vermedi.
Mücadelenin ikinci devresinde Barış Alper ve Sallai gibi hücum gücü yüksek oyuncularını sahaya süren Okan Buruk, mücadeledeki baskısını arttırdı. 58'de Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sallai'nin gelişine sert şutu üst direkte patladı. 66'da Sallai'nin sağdan ortaladığı topa iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 68'de İcardi'nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 73'te Barış Alper'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim, fileleri havalandırdı: 0-1. 80'de İcardi'nin sağ taraftan havalandırdığı topu arka direkte Barış Alper tamamladı: 0-2. 90'da Ramazan'la kontra atağa çıkan Fethiye'de Uğur maçın skorunu ilan etti: 1-2