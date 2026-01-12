Yeni Şafak
Galatasaray kupa maçına hazır

16:4612/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Okan Buruk takımın başında yer aldı.
Okan Buruk takımın başında yer aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Fethiyespor maçı hazırlıkları sona erdi.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.









#Türkiye Kupası
#Fethiyespor
#Galatasaray
