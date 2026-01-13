Galatasaray'da şok sakatlık: Fethiyespor maçını tamamlayamadı

Galatasaray'ın Fethiyespor karşısındaki ilk 11'i.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da genç futbolcu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç stoper oyuncusu Arda Ünyay sakatlandı. Bir pozisyon sonrasında 18 yaşındaki savunmacı kendisini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Arda Ünyay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.
Spor / Futbol
13 Ocak, Salı
