Galatasaray'dan Lookman harekatı

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile doğrudan rekabete gireceği flaş bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimden Abdullah Kavukcu'nun Ademola Lookman'ın transferini bitirmek üzere Milano'ya gittiği öğrenildi.
Ara transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna takviye yapmayan Galatasaray’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin de uzun süredir transfer listesinde yer alan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için harekete geçtiği belirtildi.
Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarını hızlandırmak ve görüşmeleri bizzat yürütmek amacıyla Milano’ya gitti.
Bu gelişme, Galatasaray’ın Lookman transferini ciddi şekilde gündemine aldığının en net göstergesi olarak yorumlandı.
Fenerbahçe’nin de 28 yaşındaki futbolcu için uzun süredir Atalanta cephesiyle temas halinde olduğu biliniyordu.