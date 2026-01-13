Galatasaray'dan Lookman harekatı

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile doğrudan rekabete gireceği flaş bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimden Abdullah Kavukcu'nun Ademola Lookman'ın transferini bitirmek üzere Milano'ya gittiği öğrenildi.

1 /5 Ara transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna takviye yapmayan Galatasaray’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

2 /5 Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin de uzun süredir transfer listesinde yer alan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için harekete geçtiği belirtildi.

3 /5 Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarını hızlandırmak ve görüşmeleri bizzat yürütmek amacıyla Milano’ya gitti.

4 /5 Bu gelişme, Galatasaray’ın Lookman transferini ciddi şekilde gündemine aldığının en net göstergesi olarak yorumlandı.