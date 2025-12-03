FIFA Afrika Kupası için tarihleri açıkladı! Galatasaray'da Osimhen sevinci

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncuların kulüplerinden ayrılma takvimini duyurdu. FIFA'nın kararına göre, milli takımlara çağrılan Afrikalı futbolcular, 15 Aralık tarihine kadar kulüplerinde görev yapmaya devam edebilecekler. Bu tarihten itibaren oyuncuların milli takım kamplarına katılması gerekecek.

FIFA'nın belirlediği bu tarih, Süper Lig'de mücadele eden ve milli takımlarına katılacak olan Afrikalı futbolcuların kulüplerini kaç maçta yalnız bırakacağını da ortaya koydu. Afrikalı futbolcular, 15 Aralık'ta milli takımlarına katılmaları durumunda en az 1 Süper Lig maçını kaçıracaklar.