FIFA Afrika Kupası için tarihleri açıkladı! Galatasaray'da Osimhen sevinci

16:433/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
FIFA'dan merak edilen konuyla ilgili açıklama geldi.
FIFA'dan merak edilen konuyla ilgili açıklama geldi.

FIFA, Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) katılacak futbolcuların, milli takım kamplarına katılma sürelerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre, Afrikalı oyuncular 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecekler. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık'ta kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da, Osimhen endişesi de sona erdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncuların kulüplerinden ayrılma takvimini duyurdu. FIFA'nın kararına göre, milli takımlara çağrılan Afrikalı futbolcular, 15 Aralık tarihine kadar kulüplerinde görev yapmaya devam edebilecekler. Bu tarihten itibaren oyuncuların milli takım kamplarına katılması gerekecek.


Süper Lig'de kaçırılacak maç sayısı netleşti


FIFA'nın belirlediği bu tarih, Süper Lig'de mücadele eden ve milli takımlarına katılacak olan Afrikalı futbolcuların kulüplerini kaç maçta yalnız bırakacağını da ortaya koydu. Afrikalı futbolcular, 15 Aralık'ta milli takımlarına katılmaları durumunda en az 1 Süper Lig maçını kaçıracaklar.


Oyuncuların milli takımlarının kupada finale kadar ilerlemesi durumunda ise kaçırılacak maç sayısı 2'ye yükselecek.


Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık'ta başlayıp 18 Ocak'ta sona erecek olması, özellikle şampiyonluk mücadelesi veren Süper Lig kulüplerinin devre arası kadro planlamasını etkileyecek.



