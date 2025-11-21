FIG Asbaşkanı ve Federasyon Başkanı Çelen'den milli sporculara ziyaret

Türkiye'nin spor yönetimindeki uluslararası başarısının en önemli temsilcilerinden biri olan Suat Çelen, kritik bir moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Hem Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı hem de Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Asbaşkanlığı görevlerini başarıyla yürüten Çelen, Bolu'da bulunan ve milli takım kamplarına ev sahipliği yapan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren milli sporcularla bir araya geldi.





Cimnastik Federasyonu Başkanı'ndan sahada destek





Suat Çelen'in bu ziyareti, sadece resmi bir protokol ziyareti olmanın ötesine geçti. Başkan Çelen, milli sporcularla yakından ilgilenerek onların hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı ve motivasyonlarını artırdı. Ziyaretin en dikkat çekici anı ise Başkan'ın bizzat milli sporcuların antrenmanına katılması oldu. Bu hareket, Türk Cimnastiği'nin en üst düzey yöneticisinin spora ve sporcuya olan yakınlığını ve adanmışlığını gözler önüne serdi. Sporcularla birlikte yapılan antrenman, hem genç sporculara büyük bir moral verdi hem de yöneticinin sporun ruhunu kaybetmediği mesajını iletti.





Uluslararası arenadaki güç ve milli duruş





Suat Çelen'in aynı zamanda FIG Asbaşkanı olması, Türkiye'nin uluslararası spor diplomasisindeki güçlü konumunu tescilliyor. Türk spor yönetiminin uluslararası düzeyde temsil edilmesi, milli sporcuların dünya çapındaki turnuvalarda elde edeceği başarılara zemin hazırlıyor. Bolu’daki bu kamp ziyareti, yaklaşan uluslararası şampiyonalar öncesinde Türk Milli Takımı'nın hazırlıklarının ne denli ciddiyetle takip edildiğini gösteriyor. Başkan Çelen'in sahada bizzat bulunması, Türkiye'nin spor politikalarında milli değerlere ve gençlerin gelişimine verdiği önemin bir göstergesidir.





Türk cimnastiği başarıya odaklanıyor



