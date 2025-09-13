Yeni Şafak
Filenin Efeleri galibiyetle başladı

10:5413/09/2025, Cumartesi
A Milli Erkek Voleybol Takımımız
A Milli Erkek Voleybol Takımımız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.


Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.


Salon:
Smart Araneta Coliseum
Hakemler:
Vladimir Simonovic (İsviçre), Luo Wensheng (Çin)
Japonya:
Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura (Yamamoto, Larry, Nishiyama, Kai, Nishimoto, Otsuka, Eiro)
Türkiye:
Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Can Koç)
Setler:
19-25, 23-25, 19-25




#FIVB Dünya Şampiyonası
#A Milli Voleybol Takımı
#Japonya
