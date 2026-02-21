Yeni Şafak
Final maçı saatinde kriz! Federasyon Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi

15:5921/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
AA
Beşiktaş Gain finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın, basketbolda Türkiye Kupası final müsabakasının ertelenmesi yönündeki talebi, TBF tarafından kabul edilmedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile yapacağı final maçının saatinin değişmesi yönündeki talebin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçının 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır." denildi.

Bu arada Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında aynı gün ve saatte Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek.




