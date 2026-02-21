Hem sezon başında hem devre arasında teklif yapmıştı! Beşiktaş'ın o ismi alamama nedeni belli oldu

Haberde, siyah-beyazlıların hem sezon başında hem de devre arasında teklif yaptığı ancak 28 yaşındaki oyuncunun her iki teklife de olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.