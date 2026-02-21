Hem sezon başında hem devre arasında teklif yapmıştı! Beşiktaş'ın o ismi alamama nedeni belli oldu

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ın, hem sezon başında hem de devre arasında kadrosuna katmak için teklif yaptığı yıldız futbolcuyu alamama sebebi ortaya çıktı.
Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Beşiktaş, sol kanata da takviye planlamış ancak görüştüğü isimlerden sonuç alamamıştı.
Sezon başında da sol kanat transferi için birçok isimle görüşen siyah-beyazlı ekip kadrosunu El Bilal Toure ve Jota'yla anlaşmıştı. NTV Spor'un Alman basınından aktardığı habere göre Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Fabian Reese'ye Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerdendi.
Haberde, siyah-beyazlıların hem sezon başında hem de devre arasında teklif yaptığı ancak 28 yaşındaki oyuncunun her iki teklife de olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.
Reese'nin Bundesliga 2'de en fazla kazanan isim olduğuna vurgu yapılırken Alman futbolcunun birçok markayla işbirliği olduğu ve takımdan ayrılma isteğinin olmadığı ifade edildi.
Futbola Holstein Kiel altyapısında başlayan Fabian Reese, sonrasında Schalke, Karlsruhe, Greuther Fürth ve Hertha Berlin formalarını giydi.
Bu sezon Hertha Berlin'de 26 maçta süre alan Reese, 7 gol ve 9 asist kaydetti.