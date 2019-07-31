Fiorentina, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga devi Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra Sassuolo'ya geri dönen Kevin-Prince Boateng, Fiorentina ile anlaşma sağladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.
- Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.
@KPBofficial è un calciatore viola!
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@KPBofficial è un calciatore viola!
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