Fiorentina, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga devi Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra Sassuolo'ya geri dönen Kevin-Prince Boateng, Fiorentina ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.

Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.