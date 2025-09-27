Fırtına sahada: Gözler Türkmen'de

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Geçen sezon Trabzonspor’un 6 maçını yöneten ve verdiği kararlarla tepki toplayan Türkmen, bu akşam bordo-mavili kulübün radarında olacak. Trabzonspor, geçen sezon Türkmen’in yönettiği 6 maçın 3’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı, 2’sinde ise mağlup oldu.

Mehmet Türkmen, yönettiği Trabzonspor maçlarında Karadeniz ekibine 7 sarı kart çıkarırken, rakipler 11 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Geçen sezon bordo-mavili takımın başında görev yapan teknik direktör Şenol Güneş, ısrarla Trabzonspor’un maçlarına verilen Mehmet Türkmen’i eleştirmiş, o dönem minik bir taraftarın yaklaşımı da gündem olmuştu. 10 Şubat 2025’te oynanan Trabzonspor- Eyüpspor karşılaşması öncesi, seremoniye çıkış öncesinde küçük bir Trabzonspor taraftarı, Mehmet Türkmen’e maçla ilgili olarak “Hocam adaletli olsun” diyerek seslenmiş ve bu an sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bugünkü karşılaşma öncesinde hakem konusunda endişe duyan Trabzonspor, Mehmet Türkmen’i de mercek altına alacak.