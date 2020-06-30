Fırtına umudunu son viraja taşıdı: Hedef son beş haftayı kayıpsız geçerek şampiyon olmak

Süper Lig’de 29. hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. 2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı. Ligde 60 puanlı Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti. Bordo-mavili takım, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray’ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı.

BU SEZON BAMBAŞKA

2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray’ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan Trabzonspor, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe’nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş’ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı. Bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş’ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş’ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray’ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir’den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.

Gol makinesi Papiss Cisse Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağlayan Senegalli oyuncu Cisse, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren Trabzonspor mücadelesinde de takımının ilk golünü kaydetti.Cisse, iç sahada Trabzonspor'a attığı golle, Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.Geride kalan 29. hafta mücadelesinde 3-3 beraberlikle sona eren Göztepe deplasmanında takımının 2. ve 3. gollerini atan Cisse, Vagner Love'ı geride bırakarak, turuncu-yeşillilerin 'en golcü oyuncu'su unvanını kazandı.Alanyaspor'da 53 lig maçına çıkıp 35 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a çıkararak, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi.

UMUTLAR YEŞERDİ

Ankaragücü ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da lider Medipol Başakşehir’in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken, bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü. Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Sivasspor’un 5, Galatasaray’ın 6, Beşiktaş’ın 8, Fenerbahçe’nin 12 puan önünde bulunuyor.

Guilherme beklentiden uzak

Devre arasında büyük umutlarla alınan Guilherme’nin koronavirüs salgını sonrası performansı endişelendiriyor. Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu, bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı. 29 yaşındaki futbolcu, kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında 2 gol ve 1 asist üretti. Beklentilerin yüksel olduğu Guilherme, Süper Lig’de ise bordo-mavili formayla çıktığı 9 maçta tabelaya katkı yapamadı.

Sakatlardan iyi haber

Trabzonspor’da özellikle takıma skor anlamında büyük katkı sağlayan ve son Ankaragücü karşılaşmasında yoklukları hissedilen Ekuban ile Nwakaeme’nin Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi. Ekuban’ın hafta sonu Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek düzeyde bulunduğu, Abdulkadir Parmak’ın da durumunun ciddi olmadığı kaydedildi. 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme’nin de bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun yapılacak son kontrollerinde sağlık ekibinin onay vermesi durumunda Galatasaray karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.