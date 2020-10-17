SÜPER LİG

Fırtına'da Bahattin Şimşek endişesi

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 4 haftada hakem hatalarından canı yanan Trabzonspor’da Başakşehir maçını yönetecek hakem Bahattin Şimşek endişesi yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Artık hakemler takımların kaderiyle oynamayı bir kenara bırakırlar” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’in 5. haftasında bugün sahasında Başakşehir karşılaşacak Trabzonspor’da maç öncesi hakem Bahattin Şimşek endişesi yaşanıyor. Bordo-mavili takımın geçen sezon Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’u 5-0 yendiği maçta görev alan Şimşek, Süper Lig’de ise ilk kez Trabzonspor’un maçında düdük çalacak. Bahattin Şimşek, geçen sezon bordo-mavililerin deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 ve Antalyaspor’u 3-1 yendiği maçlarda VAR hakemliği yapmıştı. Trabzonspor’un geçen sezon Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Baiano’dan yediği tekmelere bu oyuncuyu iterek tepki veren Alexander Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kalmış, Norveçli oyuncuya verilen 2 maçlık hak mahrumiyeti cezası daha sonra VAR görüntülerinin ardından 1 maça indirilmişti.

Bahattin Şimşek
Bahattin Şimşek

HAKEM HATALARINDAN 4 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canı yanan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon Denizlispor ve Gaziantepspor maçlarında hakem kararları nedeniyle 4 puanlarının çalındığını belirtip, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) taşımıştı. Ağaoğlu, bugün oynanacak Başakşehir maçının lige yeniden başlamak adına kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Hakem konuşmaktan artık yorulduklarına da dikkat çeken Trabzonspor Başkanı, bu konuda gerek TFF’yi, gerekse Merkez Hakem Kurulu’nu uyardıklarını vurgulayarak, “Maalesef geçen sezonu bitirdik, yeni sezona girdik ama hakemler Trabzonspor’a karşı duruşlarındaki istikrarı koruyor. Lige verilen arada umarım ki hakemler de düşünme fırsatı bulup, artık takımların kaderiyle oynamayı bir kenara bırakırlar” ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN BORCU 928 MİLYON TL’YE DÜŞTÜ

Diğer yandan Trabzonspor’un 47. Olağan Divan Genel Kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün net borcunu 928 milyon TL’ye düşürdüklerini belirterek, “Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır” dedi.

Trabzonspor, Başakşeşehir maçı Bahattin Şimşek'in
Trabzonspor, Başakşeşehir maçı Bahattin Şimşek'in

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek’i atadı.İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:17 Ekim Cumartesi13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek18 Ekim Pazar13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan19 Ekim Pazartesi20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge👉Trabzonspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek👉Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan👉Galatasaray-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2020

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