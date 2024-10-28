Fırtına'da kritik hafta

Süper Lig'deki son maçında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kadro dışı sinyali verdi. Bordo-mavililerde, pazar günü yapılacak Fenerbahçe maçı sonrası radikal kararlar bekleniyor.
Süper Lig'deki son maçında önceki gün deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş'in karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Deneyimli teknik adam yaptığı değerlendirmede, "Bu durum devam ederse, ya bu oyuncularla ya da yerlerine başka oyuncular koyarak, daha çok değişiklik yaparak oynamak zorundayız. Eldeki oyunculardan şikayet etmek yerine, bazı kararlar almamız gerekiyor. Düşünüyorum, ama bazen çıkamıyorum işin içinden. Çünkü çaresizlik hissediyorum. Oyuncularda da onu hissediyorum. Onu yıkmak için tekrar el ele vermek zorundayız. Bunu yaparken alacağımız kararlar da başarıyı getirmek için olacak. Alacağımız kararlarla sahaya hangi 11'i çıkaracağız ve maça hangi kadroyu çıkaracağız göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bu açıklamaları kadroda kapsamlı bir değişim sinyali olarak yorumlanırken, değişimin devre arası beklenmeden yapılacağı da ifade ediliyor. Bu da bazı isimlerin kadro dışı bırakılacağı yönünde yorumlandı. Güneş'in, hafta içinde başkan Ertuğrul Doğan ile bir toplantı yapmasının gündemde olduğu da belirtiliyor.
Süper Lig'de önümüzdeki pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da söz konusu operasyonun derbi sonrasında gerçekleştirmesinin beklendiği de ifade edildi. Hafta içi idmanları ve derbide sergilenecek performansların yeniden yapılanmada belirleyici olacağı da konuşuluyor.