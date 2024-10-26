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Şenol Güneş Göztepe yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Şenol Güneş Göztepe yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

22:0426/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe yenilgisi sonrasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Güneş, mağlubiyetin sorumlusunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.


Yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
'Kötü bir mağlubiyet'

"Bir defa maçın sonuna bakınca, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskınını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Rakip, çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık."


'Onları tebrik etmek lazım'

"Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç. Sorumlusu benim, oyunculara sahada görev veren benim. Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik."

'Sorumlusu benim'

"Büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarlar ve futbolseverlerden özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Dediğim gibi sorumlusu benim."







#Şenol Güneş
#Trabzonspor
#Göztepe

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