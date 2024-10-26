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Uğurcan Çakır: Mağlubiyetten utanç duyuyorum

Uğurcan Çakır: Mağlubiyetten utanç duyuyorum

21:4126/10/2024, ہفتہ
G: 26/10/2024, ہفتہ
Yeni Şafak
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Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır Göztepe yenilgisi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarına gösterdikleri performanstan dolayı sitem eden Çakır, "Mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum. Herkes saklanmaya başladı. Herkesin kendisini sorgulaması lazım" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.


Yenilginin ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır maçı değerlendirdi.


Kaptan Uğurcan Çakır şöyle konuştu:

"Mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum."


"Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi."


"Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli."





#Uğurcan Çakır
#Trabzonspor
#Göztepe

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