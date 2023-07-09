Flavio Suudi Arabistan'a döndü

Trabzonspor forması giyen Flavio, kiralık olarak yeniden Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a transfer oluyor.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, ""Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

200 bin dolar kiralama bedeliyle transfer olacak olan Brezilyalı futbolcunun, kamptan ayrıldığı ve kısa süre içerisinde Suudi ekibine imzayı atacağı bildirildi.