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Spor

Flavio Suudi Arabistan'a döndü

Bordo-mavililerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, 200 bin dolar bedelle Al Taawon'a kiralandı.

14:07 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Flavio

Flavio

Trabzonspor forması giyen Flavio, kiralık olarak yeniden Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a transfer oluyor.


Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, ""Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.


200 bin dolar kiralama bedeliyle transfer olacak olan Brezilyalı futbolcunun, kamptan ayrıldığı ve kısa süre içerisinde Suudi ekibine imzayı atacağı bildirildi.


Falvio, geçen sezon da kiralık olarak formasını giydiği Al Taawon'da çıktığı 11 maçta 1 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.



#Trabzonspor
#Falvio
#Al Taawon
7 dakika önce
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