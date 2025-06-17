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Fluminense 0-0 Borussia Dortmund

Fluminense 0-0 Borussia Dortmund

21:1917/06/2025, Salı
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.


East Rutherford şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Özbek hakem Ilgiz Tantashev düdük çaldı.


Fluminense maça; Fábio, S. Xavier, T. Silva, J. Freytes, Renê;, Martinelli, Hércules, Nonato, J. Árias, A. Canobbio, Everaldo ilk 11'i ile çıktı.


Dortmund ise; Kobel, Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini, Svensson, Gross, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Guirassy 11'i ile sahaya çıktı.


Grubun iki güçlü takımının mücadelesi golsüz beraberlikle tamamlanırken maçın oyuncusu John Arias seçildi.




#2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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