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Spor

Formula 1 yeniden İstanbul'a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama sürecinin başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
10:55 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 11:29 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Formula 1
Formula 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışları hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce 9 defa İstanbul'un ev sahipliği yaptığı yarışların, yeniden Türkiye'de yapılacağını belirten Bakan Ersoy, müjdeli haberi verdi.


2026 için süreç başlayacak

İstanbul F1 Sahası'nın bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.


Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1, 2005-2011 yılları ile 2020 ve 2021'de toplamda 9 yarışa ev sahipliği yapmıştı.



#Formula 1
#İstanbul
#Nuri Ersoy
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