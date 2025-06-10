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Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu

11:0710/06/2025, Salı
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Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu
Formula 1'de 2026 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.


Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.


Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.


Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:


Tarih - Ülke - Pist

6-8 Mart Avustralya Melbourne


13-15 Mart Çin Şanghay


27-29 Mart Japonya Suzuka


10-12 Nisan Bahreyn Sakhir


17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde


1-3 Mayıs ABD Miami


22-24 Mayıs Kanada Montreal


5-7 ​​Haziran Monako Monako


12-14 Haziran İspanya Barselona


26-28 Haziran Avusturya Spielberg


3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone


17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps


24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte


21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort


4-6 Eylül İtalya Monza


11-13 Eylül İspanya Madrid


25-27 Eylül Azerbaycan Bakü


9-11 Ekim Singapur Singapur


23-25 Ekim ABD Austin


30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City


6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo


19-21 Kasım ABD Las Vegas


27-29 Kasım Katar Lusail


4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina

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