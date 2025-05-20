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Fosfatspor’un 2. Lig hayali suya düştü

Fosfatspor’un 2. Lig hayali suya düştü

10:0020/05/2025, Salı
IHA
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Mazıdağı Fosfatspor’un Balıkesirspor maçındaki 11'i
Mazıdağı Fosfatspor’un Balıkesirspor maçındaki 11'i

Nesine 3. Lig’de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor’un 2. Lig hayali seneye kaldı.

Fosfatspor, 2. Lig yolunda play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile eşleşti.


İlk maçta sahasında rakibi Balıkesirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan mavi-beyazlı ekip elendi.


Balıkesirspor ise play-off’ta finale yükselerek Muşspor’un rakibi oldu.






#3. Lig
#Mazıdağı Fosfatspor
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