Fosfatspor’un 2. Lig hayali suya düştü

Mazıdağı Fosfatspor’un Balıkesirspor maçındaki 11'i
Nesine 3. Lig’de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor’un 2. Lig hayali seneye kaldı.
Fosfatspor, 2. Lig yolunda play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile eşleşti.
İlk maçta sahasında rakibi Balıkesirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan mavi-beyazlı ekip elendi.
Balıkesirspor ise play-off’ta finale yükselerek Muşspor’un rakibi oldu.
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