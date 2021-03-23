Spor Frank de Boerdan Türkiye ve Hakan Çalhanoğlu yorumu
FUTBOL FUTBOL

Frank de Boer'dan Türkiye ve Hakan Çalhanoğlu yorumu

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye’nin iyi futbolculara sahip olduğunu belirterek, maçın seyircisiz oynanacak olmasının Türkiye için dezavantaj olacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Frank de Boerdan Türkiye ve Hakan Çalhanoğlu yorumu
De Boer Türkiye maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollanda, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın İstanbul’da A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin iyi oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade eden Frank de Boer, "Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu etkili bir oyuncu. Onun dışında da Türkiye Milli Takımı’nın oldukça etkili oyuncuları var" diye konuştu.

"Taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj"


Türkiye’deki taraftarlarla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, "Türkiye’de 3 büyük takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın çok sayıda taraftarları var. Türkiye’de 6 ay futbol oynadım. Çok harika taraftar kitlesi gördüm. Bu maçta taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj" dedi.

Cruyff'un kaptanı unutamadığı Türk futbolcuyu açıkladı
SPOR
Cruyff'un kaptanı unutamadığı Türk futbolcuyu açıkladı
Abone Ol Google News
50 yıldır böyle bir şey görmedik

'50 yıldır böyle bir şey görmedik'

​Adana'daki gizemli olaya zabıta et attı.
Kısa sürede arttı

Kısa sürede arttı

Hastaneye başvuru sayısı bir haftada 15'ten 100'e çıktı.
Rizede heyelan: 3 ev tahliye edildi

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu, sahibini arıyor.

3 günde tamamlandı

3 günde tamamlandı

​İki kilo 50 gram ağırlığında: 1 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.