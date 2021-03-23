Frank de Boer'dan Türkiye ve Hakan Çalhanoğlu yorumu

Hollanda, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın İstanbul’da A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin iyi oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade eden Frank de Boer, "Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu etkili bir oyuncu. Onun dışında da Türkiye Milli Takımı’nın oldukça etkili oyuncuları var" diye konuştu.

"Taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj"

Türkiye’deki taraftarlarla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, "Türkiye’de 3 büyük takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın çok sayıda taraftarları var. Türkiye’de 6 ay futbol oynadım. Çok harika taraftar kitlesi gördüm. Bu maçta taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj" dedi.

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A Milli Takımımız Hollanda maçına nasıl bir 11 ile çıkmalı?



🤔 pic.twitter.com/Jik9WpWpxn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 22, 2021