Fransa’dan tarihi sonuç: 14-0

Rakibine kendi ceza sahasında pozisyon vermeyen Fransa, ikinci yarıda da üstün oyununu ortaya koyarken, üst üste bulduğu gollerle farkı arttırdı. Takımın yıldız forveti Kylian Mbappe müsabakayı hat-trick yaparak tamamlarken, Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle katkı sağladı. Diğer goller ise Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot’tan geldi. Fransa, sahadan 14-0’lık skorla galip ayrılırken, Cebelitarık tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı.