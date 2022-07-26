Fredrik Midtsjö Galatasaray için AZ Alkmaar'a rest çekti: Bedavaya gideriz

Galatasaray’da orta sahaya yapılacak takviye konusundaki çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un sürekli dile getirdiği, “Oyunu yönlendiren, hazır ve direkt takıma girecek bir oyuncu arıyoruz” sözlerinden yola çıkan yönetim AZ Alkmaar’dan Fredrik Midtsjö’nün transferi için yeniden girişimlere başladı.

Daha önce teklifte bulunmuştu

Grillitsch transferinde mutlu sona ulaşamayan yönetim, daha önce 2.5 milyon euro teklif ettiği ancak ret cevabı aldığı Norveçli oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Yönetime rest çekti

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 sezon sonra bitecek. Oyuncunun menajeri Niclas Jensen de, Midtsjö’nün Galatasaray’a gitmek istediğini ve bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Hollanda ekibine “Aksi halde sözleşme yenilemeyiz ve seneye bedavaya gideriz” restini çeken Jensen, transferin sonuçlanması için bastırıyor.

SPOR Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı