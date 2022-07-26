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Fredrik Midtsjö Galatasaray için AZ Alkmaar'a rest çekti: Bedavaya gideriz

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, AZ Alkmaar’dan Fredrik Midtsjö’nün transferi için yeniden girişimlere başladı. 28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için kulübüne rest çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fredrik Midtsjö Galatasaray için AZ Alkmaara rest çekti: Bedavaya gideriz
Fredrik Midtsjö geride bıraktığımız sezon 41 maçta 6 asistle oynadı.

Galatasaray’da orta sahaya yapılacak takviye konusundaki çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un sürekli dile getirdiği, “Oyunu yönlendiren, hazır ve direkt takıma girecek bir oyuncu arıyoruz” sözlerinden yola çıkan yönetim AZ Alkmaar’dan Fredrik Midtsjö’nün transferi için yeniden girişimlere başladı.

Daha önce teklifte bulunmuştu

Grillitsch transferinde mutlu sona ulaşamayan yönetim, daha önce 2.5 milyon euro teklif ettiği ancak ret cevabı aldığı Norveçli oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

  • Yönetime rest çekti
  • 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 sezon sonra bitecek. Oyuncunun menajeri Niclas Jensen de, Midtsjö’nün Galatasaray’a gitmek istediğini ve bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Hollanda ekibine “Aksi halde sözleşme yenilemeyiz ve seneye bedavaya gideriz” restini çeken Jensen, transferin sonuçlanması için bastırıyor.

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