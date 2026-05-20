FREIBURG - ASTON VILLA CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Dev finale Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Letexier düdük çalacak.
Aston Villa ile Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde sahne almaya hazırlanırken; Alman temsilcisi Freiburg, kulüp tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasında final mücadelesi verecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde kazandığı 4 şampiyonlukla turnuva tarihine damga vuran İspanyol teknik adam Unai Emery ise Freiburg karşısında kupayı en çok kazanan teknik direktör unvanını daha da ileri taşımayı hedefliyor.
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, Rogers, Mcginn, Buendia, Watkins.