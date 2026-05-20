Freiburg - Aston Villa | Canlı izle - Canlı sonuç

17:4620/05/2026, Çarşamba
55'inci kupa sahibini buluyor.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya gelecek.

Dev finale Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Letexier düdük çalacak.

Aston Villa ile Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde sahne almaya hazırlanırken; Alman temsilcisi Freiburg, kulüp tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasında final mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde kazandığı 4 şampiyonlukla turnuva tarihine damga vuran İspanyol teknik adam Unai Emery ise Freiburg karşısında kupayı en çok kazanan teknik direktör unvanını daha da ileri taşımayı hedefliyor.


FREIBURG - ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, Rogers, Mcginn, Buendia, Watkins.


FREIBURG - ASTON VILLA CANLI SKOR

FREIBURG - ASTON VILLA CANLI İZLE
Freiburg - Aston Villa maçını canlı izlemek için

