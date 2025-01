Fuat Çapa'dan transfer açıklaması: Elimizde 2-3 farklı senaryo var

"A, B ve C planlarını uygulayacağız"

"A, B ve C planlarını uygulayacağız"

Sezon sonu takımın bulunduğu konuma göre transfer çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Çapa, “Bizler oynadığımız sezonda, bir sonraki sezonun planlamasını yaparak çalışıyoruz. Sadece bulunduğumuz gün için çalışırsak o zaman gelecek sezon için geç kalmış oluruz. Şu anda bizim elimizde 2-3 farklı senaryo var. Bunlardan bir tanesi ligi ilk 5 içerisinde bitirirsek yapacağımız hamlelerle ilgili. İkincisi de ligi hangi sıralamada bitirirsek ona göre oluşturacağımız planlama ile ilgili. Bir de tabii ki bu durumun bütçe boyutu var. Bu planlarımızın ikisi de bütçeye bağlı durumlardır. Biz şu anda her mevki için 4-5 ayrı alternatif oyuncu portföyü oluşturduk. Onları izlemeye başladık. Görüntüler ve veriler ile şu anda takip ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren de fiziki olarak oyuncuları izleyip, gelecek sezon için ona göre planlama yapacağız. Her mevkiye 4-5 ayrı oyuncuya bakmamızın nedenlerinden bir tanesi sözleşmesi biten oyuncularımızdan dolayıdır. Diğer bir neden ise performansı üst düzey olan futbolcularımıza gelecek tekliflerde olası takımdan ayrılma durumları için alternatif olarak elimizde değerlendirebileceğimiz oyuncuların hazır olmasıdır. Yani bizler için yoğun bir süreç başladı. Ama bu süreçte birden fazla odak noktamız bulunuyor. Ligin ilerleyen dönemlerdeki konumumuza göre A, B ve C planlarını durumlara göre uygulayacağız” dedi.