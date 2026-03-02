Galatasaray 8 eksikle Alanya'ya gitti: Yıldız isimler yok

Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.