Galatasaray 8 eksikle Alanya'ya gitti: Yıldız isimler yok

Galatasaray 8 eksikle Alanya'ya gitti: Yıldız isimler yok

2/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Okan Buruk bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı.
Okan Buruk bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı.

Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar sekiz futbolcusunu Alanya'ya götürmedi.

Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.”



