İlkay Gündoğan en iyisini açıkladı: Onun gibisi uzun yıllar gelmez

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, "Karşılaştığın en iyi futbolcu kim?" sorusuna cevap verdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca geleceğin yıldız adayını da açıkladı.
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına konuştu. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolcunu en çok beğendiği ismi açıkladı.
İlkay, kariyerinde karşılaştığı en iyi futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi. Messi’ye karşı oynamanın zorluğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "Onu 80 dakika kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik planınızı yok edebilir. Böyle bir oyuncunun uzun yıllar daha gelmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan, genel kamuoyunun düşündüğünden daha iyi bir futbolcu sorusuna ise Barcelona’nın 19 yaşındaki savunmacısı Pau Cubarsi yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu, genç stoperin ileride dünyanın en iyi savunmacıları arasına girebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Messi mi Ronaldo mu?
Klasik soruya da net cevap veren İlkay Gündoğan, tercihini bir kez daha Cristiano Ronaldo yerine Messi’den yana kullandı.