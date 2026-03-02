İlkay Gündoğan en iyisini açıkladı: Onun gibisi uzun yıllar gelmez

İlkay, kariyerinde karşılaştığı en iyi futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi. Messi’ye karşı oynamanın zorluğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "Onu 80 dakika kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik planınızı yok edebilir. Böyle bir oyuncunun uzun yıllar daha gelmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.