Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan en iyisini açıkladı: Onun gibisi uzun yıllar gelmez

İlkay Gündoğan en iyisini açıkladı: Onun gibisi uzun yıllar gelmez

13:312/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, "Karşılaştığın en iyi futbolcu kim?" sorusuna cevap verdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca geleceğin yıldız adayını da açıkladı.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına konuştu. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolcunu en çok beğendiği ismi açıkladı.  

İlkay, kariyerinde karşılaştığı en iyi futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi. Messi’ye karşı oynamanın zorluğunu anlatan tecrübeli futbolcu, "Onu 80 dakika kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik planınızı yok edebilir. Böyle bir oyuncunun uzun yıllar daha gelmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, genel kamuoyunun düşündüğünden daha iyi bir futbolcu sorusuna ise Barcelona’nın 19 yaşındaki savunmacısı Pau Cubarsi yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu, genç stoperin ileride dünyanın en iyi savunmacıları arasına girebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Messi mi Ronaldo mu?


Klasik soruya da net cevap veren İlkay Gündoğan, tercihini bir kez daha Cristiano Ronaldo yerine Messi’den yana kullandı.

#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Lionel Messi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün orucun (Ramazan'ın) kaçıncı günü? Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı, son oruç ne zaman?