Galatasaray Adası için karar verildi

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Büyükçekmece Sahili'ndeki dükkanları 15 günde 3 kez mühürlendi: Gözlemeciler isyan etti

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. Gözlemeciler haksız yere iş yerlerinin mühürlendiğini öne sürerken Büyükçekmece Belediyesi'nden ise, "12 kilometrelik Büyükçekmece koyunun tamamında yeni bir sahil düzenleme projesi planlanmış ve yapımına İBB tarafından başlanılmıştır" açıklaması yapıldı.