Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Atletico Madrid maçına hazır

Galatasaray Atletico Madrid maçına hazır

15:4520/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Gabriel Sara idmanda kendisini denedi.
Gabriel Sara idmanda kendisini denedi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.


Gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmanda yer aldı.


Sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ise sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda kendini denedi.


Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sonraki bölümde çalışmasını salonda bireysel olarak sürdürdü.


Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ise sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak.





#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kante kimdir? N’Golo Kante futbol kariyeri