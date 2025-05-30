Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler görev yapacak. Meler’e, AVAR’da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.