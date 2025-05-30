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Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

16:3230/05/2025, Cuma
IHA
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İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler
İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.


Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.


Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler görev yapacak. Meler’e, AVAR’da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.





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