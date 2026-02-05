Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.