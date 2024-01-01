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Spor

Aslan'da iki isim yol ayrımında: Teklifler değerlendirilecek

Galatasaray, bir türlü beklenen performansı veremeyen Kazımcan Karataş ile sezon başı takıma katılan Halil Dervişoğlu'nu ara transfer döneminde kiralık olarak göndermek istiyor. Yönetim iki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek.

16:15 - 1/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 16:17 - 1/01/2024 الإثنين
DHA
Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş
Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş

Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, devre arasında kiralık olarak takımdan gidebilir.


Sezon başı sol bek mevkisinde Angelino'nun alternatifi olarak düşünülen Kazımcan Karataş'ın beklenilen performansı verememesi sebebiyle kiralanması bekleniyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, yaşanan sol bek krizini de yerli oyuncuyla kapatmak istiyor.

Galatasaray'da sezon başında takıma katılan ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise takımdan kiralık olarak gidecek bir diğer isim arasında yer alıyor.

Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti. İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.






#Galatasaray
#Angelino
#Halil Dervişoğlu
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