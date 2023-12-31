Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Turkcell Süper Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor maçından önce de "Ağrılarım var" diyerek maça çıkmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.





Bu sezon Galatasaray ile 14 maçta 793 dakika sahada kalabilen Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.





Ziyech derbi kadrosuna alınmamıştı.





Aklı Arabistan'da





Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların sürekli gecikmesinden rahatsız olan Faslı yıldızın ayrılık için menajeriyle görüştüğü öğrenildi.















