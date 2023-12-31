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Spor

Galatasaray'da yıldız isim vedaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı takımla Riyad'a gitmeyen Faslı yıldızın ağrılarını bahane ettiği öğrenildi. Adana Demirspor maçına da benzer gerekçeyle çıkmayan Hakim Ziyech yol ayrımına geldi.

Umut Yılmaz
09:15 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:22 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakim Ziyech Süper Lig'de 9 maça çıktı ve 2 gol attı.
Hakim Ziyech Süper Lig'de 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Turkcell Süper Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor maçından önce de "Ağrılarım var" diyerek maça çıkmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.


Bu sezon Galatasaray ile 14 maçta 793 dakika sahada kalabilen Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.


Ziyech derbi kadrosuna alınmamıştı.

Aklı Arabistan'da

Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların sürekli gecikmesinden rahatsız olan Faslı yıldızın ayrılık için menajeriyle görüştüğü öğrenildi.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Hakim ziyech
1 saat önce
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