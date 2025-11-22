Galatasaray-Gençlerbirliği

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'de bugün Gençlerbirliğini ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.
Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.
Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Torreira kart sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.