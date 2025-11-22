Galatasaray-Gençlerbirliği

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.