Galatasaray-Göztepe (CANLI)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün Göztepe'yi konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN Spots 1'den canlı yayınlanacak.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bugün forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bugünkü maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.