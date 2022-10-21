Spor Metin Öztürk "Cumhuriyetimizin 100 yılında hem Süper Lige hem de Türkiye Kupasına talibiz"
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Metin Öztürk: "Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’e hem de Türkiye Kupası’na talibiz"

Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye Kupası'na bu turdan dahil olan Galatasaray, Ofspor ile eşleşti. Kura çekiminden sonra konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk çok iddialı konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk kura çekiminin ardından neler söyledi?
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk

Galatasaray, Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimlerinde Ofspor ile eşleşti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ziraat Türkiye Kupası’nı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her ortamından farklı takımlarla bir araya gelme şansı buluyoruz." dedi

Metin Öztürk: "Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’ee hem de Türkiye Kupası’na talibiz"

Kura çekiminin ardından iddialı konuşan Öztürk, "Geçen hafta Kastamonusporlu dostlarımızı ağırladık. Müthiş bir şölen içinde geçti. Çok keyifli bir gündü. İnşallah kasım ayının ilk haftasında da Ofsporlu sporseverleri ve futbolcuları ağırlayacağız. Sporcu sağlığı çok önemli. İnşallah herhangi bir sakatlanma olmadan, keyifli bir maç olur. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’e hem de Türkiye Kupası’na talibiz. Seçilir, seçilmez Atamıza gittik. Yarın da Cumhuriyetimizin 100. yılına start olmak üzere Atamızı ziyaret etmeye gideceğiz. Arkasında da Cumhuriyet balosuyla günü sonlandıracağız. Cumhuriyetin 100. yılına büyük önem veriyoruz. 1 aydır yönetim kurulumuzun genel sekreteri Eray Yazgan başkanlığında bir ekip, 100. yıl logosunu hazırlıyordu. Geçen hafta tamamladı ve taraftarlarımızla paylaştık. İnşallah keyifli maçlar olur. Herkes için sakatlıkların olmadığı, hakem hatalarını konuşmadığımız bir dönem diyoruz" diye konuştu.

Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçıyla ilgili ise Öztürk, "Alanyspor kuvvetli bir rakip, diğer 18 takımın olduğu gibi. Ümit ediyorum centilmence, hakem hatalarını konuşmadığımız sadece saha performanslarını konuştuğumuz, güzel, keyifli bir maç olur" şeklinde konuştu.

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