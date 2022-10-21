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Verstappen Amerika'da rekorun peşinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek. Geçtiğimiz yarışta Japonya Suzuka Grand Prix'inde genel klasman lideri Max Verstappen, şampiyonluğunu ilan etmişti. Hollandalı şimdi rekorun peşinde. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Max Verstappen Amerikada rekorun peşinde, kaç yarış kaldı, hangi rekoru kıracak?
Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Amerika Cota Grand Prix'i.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Yarış ise aynı gün, TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Bu sezon Verstappen 12, Charles Leclerc 3, Sergio Perez 2 ve Carlos Sainz bir yarış galibiyeti elde etti.

Verstappen'in hedefi rekor kırmak

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen güzünü devlerin rekoruna dikti. Geçtiğimiz yarış Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden 25 yaşındaki pilot, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olmak için bir adım daha atmak istiyor.

Sezonun bitmesine 4 yarış kala 12 galibiyette bulunan Verstappen, Amerika'da da podyumun ilk basamağına çıkması halinde Sebastian Vettel ve Michael Schumacher'in 13 galibiyetlik rekorlarına ortak olacak.

  • Hollandalı pilot geriye kalan 4 yarışta 2 galibiyet daha alması halinde Formula 1 tarihinde bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olarak tarihe adını yazdıracak.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Formula 1'de Pilotlar Klasmanı

  • 1. Max Verstappen : 366 puan
  • 2. Sergio Perez : 253
  • 3. Charles Leclerc : 252
  • 4. George Russell : 207
  • 5. Carlos Sainz : 202

Takımlar Klasmanı

  • 1. Red Bull: 619
  • 2. Ferrari: 454
  • 3. Mercedes: 387
  • 4. Alpine: 143
  • 5. McLaren: 130

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