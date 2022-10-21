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Benzema sağ eline neden bandaj takıyor?

Real Madrid'in santrforu, son Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın ödül töreninden sonra sağ elinin serçe parmağındaki kırık konuşuluyor. Peki Karim Benzema neden bandaj takıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karim Benzemanın elini neden sarılı, neden bandaj takıyor?
Karim Benzema'nın eli neden sarılı?

Ballon d'Or ödül töreninde gecenin yıldızı Karim Benzema, sağ el serçe parmağıyla dikkat çekmişti. Maçlarda sağ eline bandaj takarak çıkan Fransız yıldız, ödül töreninde ise elini ilk kez görenler şaşırdı.

2009 yılında 35 milyon euro karşılığında Lyon'dan Real Madrid'in yolunu tutan 34 yaşındaki futbolcu, 13 Ocak 2019'da La Liga'da oynanan Real Betis karşılaşmasında o dönem Betis'te forma giyen Trabzonspor'un stoperi Marc Bartra ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalarak sağ el serçe parmağını kırmıştı.

Maça devam edemeyen Benzema'nın parmağındaki kırık için ameliyat olması gerekiyordu fakat Real Madrid'in o dönemki teknik direktörü Solari'nin isteği üzerine ameliyat olmadı ve bandaj takarak oynamaya başladı. Çünkü ameliyat olması halinde 3 ay takımından uzak kalacaktı.

Karim Benzema o gün bugündür eline bandaj takarak oynamayı sürdürüyor. Paris'teki ödül gecesine bandajsız gelen 34 yaşındaki futbolcu, ödülü alırken parmağı herkesin dikkatini çekmişti. Fransız yıldızın futbol kariyerini noktaladıktan sonra ameliyat olması bekleniyor.

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