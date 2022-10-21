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Trabzonspor, Sivasspor’u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Akyazı Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kamil Çetin yapacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'ine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ile Sivasspor arasında 33. randevu, Trabzonsporun 11i belli oldu mu?
Tasos Bakasetas, Mahmoud Trezeguet ve Marek Hamsik

Trabzonspor, yarın Süper Lig'de Sivaspor'u ağırlayacak. 18 puanda 6. sırada yer alan bordo-mavililer, 12. sıradaki rakibini mağlup ederek Dünya Kupası arasına kadar seri yapmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberbirlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gören bordo-mavililer 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi son 4 maçta ise 2 galibiyet 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Konuk ekip Sivasspor ise oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 10 puan ile 12. sırada yer alan Sivasspor, üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.

Süper Lig’de 33. randevu

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor’un 15, Sivasspor’un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Trabzon’da Trabzonspor üstün

Trabzon’da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas’ta oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

  • Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Visca ve Serkan Asan’ın yanı sıra Peres’in de yarınki maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny’in durumu ise belirsiz.

İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jean Phillippe Gbamin, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Maxi Gomez

Edin Visca'dan sevindirici haber geldi

Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan ve yaklaşık 3.5 aydır formasından uzak kalan Edin Visca'dan güzel haber geldi.

Bordo-mavililerin Boşnak yıldızının önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun tam olarak hazır hale gelmesi ve süre almaya başlaması ise Dünya Kupası sonrasını bulacak.

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